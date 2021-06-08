Çanakkale'de ilk gün denizden 17 ton müsilaj çekildi



Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, halk arasında deniz salyası olarak da bilinen müsilaj temizliği yapıldı. İlk gün çeşitli yöntemlerle bertaraf edilmek üzere 17 ton müsilaj denizden toplandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Marmara Hepimizin' sloganıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova ve Tekirdağ'da da eş zamanlı başlatılan müsilaj temizliği Çanakkale'de de Yat Limanı içerisinde yapıldı. Bugünlerde Çanakkale Boğazı'nda yeniden artış gözlenen ve Yat Limanı içerisinde büyük bir tabaka şeklinde biriken halk arasında deniz salyası olarak da bilinen müsilajı temizlemek için İstanbul'dan özel bir şirketin görevlileri geldi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Ercan Oran, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ katıldı.

Yat Limanı içerisindeki müsilaj, çekilen bir bariyerin içerisine hapsedildi. Ardından İstanbul'dan etkinlik için gelen şirketin görevlileri, su motoruna bağlı hortum ile birer tonluk tanklara müsilajı çekmeye başladı. Ardından bir firmadan temin edilen ve deniz üzerindeki kirliliği temizlemede kullanılan 'deniz süpürgesi' ile tankın içerisine müsilaj çekildi. Temizlik çalışması için getirilen birer tonluk 5 tank dolunca, daha etkin bir yönteme geçildi. Çanakkale Belediyesi'ne ait bir vidanjör ve hortumu denize sarkıtılarak tankına 12 ton müsilaj çekildi. Vidanjör de dolunca, ilk günkü temizlik etkinliği sonlandırıldı. İlk gün denizden çekilen tonlarca müsilaj maddesinin bertaraf edileceği belirtildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş etkinlik sonunda yaptığı açıklamada, "Bugün burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda müsilaj temizliği için bulunuyoruz. Son günlerde özellikle Marmara Denizi başta olmak üzere müsilaj sorunuyla karşı karşıyayız. Bu ülkemize mahsus bir şey değil. Yapılan araştırma ve gözlemlerde dünyada da birçok yerde Akdeniz'de, Adriyatik'te, Tuna Nehri boyunda görüldüğü saptanmış olup, ülkemizde de, ilimizde de, Marmara bölgesinde yoğun olarak yaşanmaktadır. Bu müsilajın bertaraf edilmesiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın öncülüğünde çalışmalara başlandı. Bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayda eylem planı açıklandı, 22 maddelik bir eylem planımız var. Bu eylem planı çerçevesinde kentimizde üniversitemiz, belediyelerimiz, Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz, Kıyı Emniyetimiz, Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sivil toplum kuruluşları ve özel firmalarımız var. Onların katkılarıyla bir an önce denizimizi normale döndürmek için çalışmalara bugün itibariyle başladık. İnşallah bu kurumların katkılarıyla kısa sürede çözüm alır ve denizlerimizi tekrar balıkçılarımızın, yüzmede kullananların, faaliyette bulunanların hizmetine tertemiz bir şekilde sunma imkanımız olur" dedi.

Çanakkale'de ilk gün denenen temizleme yöntemleri ve belirlenecek farklı yöntemler doğrultusunda, denizdeki müsilajı temizleme çalışmaları önümüzdeki günlerde de devam edecek. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN

2021-06-08 17:12:34



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