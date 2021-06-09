Jandarma ekiplerinden KADES uygulaması tanıtımı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanlarda Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulamasının tanıtımını gerçekleştirdi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köy köy dolaşarak kırsalda yaşayan tüm kadınlara yönelik KADES tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. Her ay kadınların bilgilendirilmesi için faaliyet planı oluşturan Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kısım amirliği tarafından bu ay Yenice İlçesinde tarım işçisi olarak çalışan vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) programı tanıtılarak, ‘Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele’ kapsamında, şiddete maruz kalındığında veya tanıklık edildiğinde izlenecek yol ve irtibat numaraları konularında yüz yüze bilgilendirme yapıldı. Tarım işçilerinin çocuklarına da Jandarma Çocuk Dergisi, boyama kitabı ve oyuncak hediye edildi.

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