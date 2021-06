İki kız kardeş nilüfer çiçeklerine özenle bakıyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Efsu ve Gizem Şengül kardeşler, evlerinin bahçesindeki havuzda her sene açan nilüfer çiçeklerine gözleri gibi bakıyor.

Lapseki ilçesinde Efsu (8) ve Gizem Şengül (16) kardeşler, evlerinin bahçesindeki havuzda her sene kendiliğinden açan nilüfer çiçeklerine gözleri gibi bakıyor. Çiçekleri çok sevdiklerini ifade eden Şengül kardeşler, havuza düşen çöpleri de elleriyle tek tek topluyor.Nilüfer çiçeklerine ilgi duyduğunu ifade eden Gizem Şengül, " Ben nilüfer çiçeklerine bayılıyorum. Kokusu da çok güzel. Her sene bakımını kendim yapıyorum. Kendiliğinden yetişiyorlar" dedi.

Küçük kardeş Efsu Şengül de çiçeklerin her gün açtığını ve onları çok sevdiğini ifade etti.

Nilüfer koparmanın cezası 73 bin lira

Su üstünde geniş yüzey oluşturan yapraklarında kurbağaların mesken tuttuğu Nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 73 bin lira. Yetkililer, biyolojik çeşitliliğe zarar vermekten ötürü nilüfer çiçeğini koparanlara cezaî müeyyide uyguluyor.

