ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemisi 'USS Laboon', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi´nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı´na giriş yapan, ABD Donanması´na ait, 58 borda numaralı 'USS Laboon' adlı savaş gemisi, saat 09.00 sıralarında, Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan `Dur Yolcu´ yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu´nu döndükten sonra Marmara Denizi´ne doğru yol aldı. Gemiye boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2021-06-11 09:47:30



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