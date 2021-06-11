Başkan Makas’tan Gökçeada ziyaretleri

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Gökçeada’da yaşayan Rum vatandaşların yaşadığı Tepeköy Muhtarlığını ziyaret etti.

Tepeköy Muhtarı Dimitri İpsaro'yla bir araya gelen Başkan Makas, köy ve adaya dair notlar alarak izlenimleri ile birlikte gündemi değerlendirdi. Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Makas, "Gökçeada'mızda Rum kökenli vatandaşlarımızın yaşadığı köylerinden olan, Tepeköy Muhtarlığını il başkan yardımcılarımız ve İlçe Başkanımız Fatih Taylan ile birlikte ziyaret ederek, muhtarımız Dimitri İpsaro beyefendinin misafiri olduk. Tepeköy Muhtarımız Dimitri Bey’in misafirperverliğinden memnuniyet duyduk. Tepeköy’e dair notlarımızı aldık, Çanakkale için canla başla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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