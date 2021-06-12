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Şehitler için pedal çevirdiler

DHA

Şehitler için pedal çevirdiler


Mustafa SUİÇMEZ-Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, Dünya Çevre Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında, Şehitlere Saygı Sürüşü Bisiklet Turu gerçekleştirildi. 21 kilometre pedal çeviren bisikletçiler, Şehitler Abidesi'nde sembolik şehit mezarlarına karanfil bıraktı, şehitler için dua etti, Morto Koyu sahilinde çevre temizliği yaptı.
Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Gestaş Deniz Ulaşım ve Çanakkale Liman İşletmesi iş birliğinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında Şehitlere Saygı Sürüşü Bisiklet Turu gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda bisikletçinin katılımıyla Kilitbahir Kalesi önünden başlayan 21 kilometrelik bisiklet turu, Şehitler Abidesi'nde sona erdi. Burada hatıra fotoğrafı çektiren bisikletçiler sembolik şehit mezarlarına karanfil bırakıp, şehitler için dua etti.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Dünya Çevre Günü ve haftasını çok anlamlı bulduklarını söyledi. Farkındalık oluşturmak için dünyanın en iyi tematik ve doğal parkurunda pedal çevirdiklerini belirten Kaşdemir, şunları söyledi:
"En çevreci ulaşım aracı olan bisikleti hem kullandık hem keyif aldık hem de hissettik ve o güzel parkuru tamamladık. Şimdi de Çanakkale Tarihi Alan sınırları içerisinde bulunan Morto Koyu´nda bir çevre temizliği yapacağız. Ülke olarak, millet olarak zaten çevreye duyarlıyız. Bunu hem inancı hem kültürüne hem de örf, adetine yansıtmış ve çevre doğayı korumakla mükellef olan bir milletimiz var. Fakat görünen o ki bundan sonra çevreye daha çok duyarlı olmamız gerekiyor. Hassasiyetlerimizi daha fazla göstermemiz gerekiyor. Çünkü insanlığın yaşadığı ortam burası, başka da çevre yok. Çevreye vermiş olduğumuz her türlü zarar, bize katbekat geri dönecek. Bize, çocuklarımıza, torunlarımıza ve gelecek nesillerimize bırakabileceğimiz en büyük miras, en önemli sermaye yaşanabilir bir çevre. Dolayısıyla bilinçli insanlar olarak, çevre ve doğayı seven insanlar olarak bu farkındalığı ortaya koymak adına hem halkımız hem de kamu kurumlarımızla beraber böyle bir etkinlik yaptık. Çanakkale Tarihi Alanın seçilmesi ayrı bir önem. Çünkü Çanakkale Tarihi Alan bölgesi, dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı ve çevresel olarak da doğası en az bozulmuş, en iyi korunmuş savaş alanı. Burada toprağın üstü kıymetli fakat toprağın altı da çok çok kıymetli. Dolayısıyla bu kadar kıymetli olan bu toprak parçasını biz gözbebeğimiz gibi koruyoruz ve korumaya devam edeceğiz. Burası herkesin ortak değeridir."
Bisiklet turuna katılan Batu Özen, "Bugün şehitlerimizin anısına 21 kilometre pedal çevirdik. Şehitlerimiz için manevi değeri yüksek ve duygu yüklü bir etkinlik oldu. Şehitlerimiz için dua edip, karanfil bıraktık. Morto koyunda da temizlik yapıyoruz" dedi.
Semra Türker ise, "Bugün öncelikle Çanakkale´den feribotla bisikletseverler olarak Tarihi Gelibolu Yarımadası'na geçtik. 21 kilometrelik bir bisiklet sürüşünden sonra Şehitler Abidesi´ne ulaştık. Şehitlerimiz için dua edip, sembolik şehit mezarlarına karanfil bıraktık. Morto koyunda da çevre temizliği gerçekleştirdik. Mutluyuz, huzurluyuz, gururluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.
Grup, daha sonra Morto Koyu sahilinde çevre temizliği yaptı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ-Nedim BAYHAN
2021-06-12 13:59:00

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