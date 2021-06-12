Çanakkale Boğazı'nda müsilaj temizliği devam ediyor

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Mustafa SUİÇMEZNedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, müsilaj temizliği, 5'inci gününde de devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara hepimizin' sloganıyla başlatılan müsilaj temizliği, Çanakkale'de 5'inci gününde de Yat Limanı bölgesinde devam etti. Boğazda etkisini devam ettiren müsilaj, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince su motoruyla çekilerek, tanklara dolduruluyor.

Tankların içinde biriken müsilaj, belediyeye ait vidanjörle çekilip, bertaraf edilmek üzere götürülüyor.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ-Nedim BAYHAN

2021-06-12 16:04:45



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