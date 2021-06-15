Yavru yaban hayvanları Çanakkale’de emin ellerde Doğada yolunu kaybeden canlılara DKMP’den anne şefkati

Çanakkale’de, doğada yaralı bulunan ya da yuvalarını kaybeden yavru yaban hayvanlarına Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavi ve rehabilitasyon imkanı sunuluyor. Anne şefkatiyle bakılan yavru yaban hayvanları, bakım ve tedavi süreci tamamlanınca yeniden doğal yaşam alanlarına salınıyor.

Yaban hayatına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2021 yılı başından bu yana toplam 25 yaralı yaban hayvanının tedavisi yapıldı. Bunlardan 11 tanesi doğal yaşam ortamına salınırken, geri kalan 14 yaban hayvanının rehabilitasyon süreci devam ediyor. Rehabilitasyon süreci devam eden memeli hayvanlardan yavru tilki ve yavru sansar ile kanatlı hayvanlardan; karga, alakarga, puhu, kumru, şahin kuşları ise kendi türleri ve yaşlarına uygun olarak diyet programına tabi tutuluyor. Ayrıca, yaban hayvanlarının maruz kaldıkları iç ve dış parazitler yönünden tedavileri de ayrıca yapılarak, söz konusu canlıların birbiri ile temas etmemelerine de özen gösteriliyor.



Yavru karga ‘Kimyon’ veterinerin omuzunda yemek yiyor

Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Meltem Dimişgi tarafından üç haftalıkken teslim alınan yavru kargalardan ‘Kimyon’un en büyük keyfi ise veteriner hekimin omzunda iken mama yemek. Yavru hayvanlara gözü gibi bakan Dimişgi, “Duyarlı vatandaşlarımız tarafından kurumumuza gelen ihbar neticesinde, görmüş olduğunuz bu sepetteki yavru kargalarımız 3 haftalıkken buraya getirildi. Omuzunda bulunan ‘Kimyon’ isimli kargamız da Biga Şefliğimiz tarafından Çanakkale Merkez Şubemize getirildi. Yaklaşık 1 aydır bakım ve beslemelerini yapmaktayız. 2 veya 3 hafta sonra yavrularımız artık uçmak üzere hazır olduklarında, doğal yaşam ortamlarına kurumumuz tarafından salınacaktır” dedi.



Yavrular tedavi ve bakım sonrası doğal yaşam ortamlarına salınıyor

Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu ise yaptığı açıklamada “Duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı sonrasında, ekiplerimiz en kısa sürede ihbar edilen noktaya hareket ediyor ve yaralı yaban hayvanlarını merkezimize naklediyorlar. Burada gerekli tedavi ve bakımları sonrasında, yaban hayvanları yeterli erişkinliğe ulaşmaları sonrasında özellikle iç ve dış parazitleri yapıldıktan sonra tekrar ait oldukları doğal yaşam ortamlarına salınmaktadır” diye konuştu.

Yetkililer, vatandaşların doğada bulunan yavru yaban hayvanlarının hemen alınmamasını, özellikle bir müddet beklenerek annesinin yakınlarda olabileceğini unutmamalarını gerektiğine de dikkat çekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.