Başkan Erdoğan, OSB ziyaretlerine devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Erdoğan, OSB ziyaretlerine devam ediyor

İHA

Başkan Erdoğan, OSB ziyaretlerine devam ediyor

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek, üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.
Biga Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırımcıları ziyaret etmeye devam eden Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AK Parti Biga İlçe Başkanı Hasan Sepici ve MHP Biga İlçe Başkanı Salih Altınkaya ile birlikte üretim fabrikalarında incelemelerde bulunarak firma sahiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Erdoğan ayrıca fabrikasında yangın çıkan bir firmaya da geçmiş olsun dileklerini iletti.
Biga’nın ekonomik anlamda büyük bir atılım gerçekleştirdiğini belirten Başkan Erdoğan, “Her imkanımız olduğunda bölge ekonomisine katma değer ve istihdam sağlayan, birçok alanda üretim yapıp çoğunluğunu ihraç eden fabrikalarımızın bulunduğu Balıklıçeşme’deki Organize Sanayi Bölgemizi ziyaret etmeyi sürdürüyoruz. Bugün de üretim yapan firmaları ziyaret ederek çalışmaları dinledik ve hayırlı işler diledik. Bir firmamızda çıkan yangın nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Biga’mız tarımı, hayvancılığı ve turizmiyle gelişme gösterirken aynı zamanda sanayisiyle de adından söz ettiriyor. OSB’mizdeki katılım ve yatırımlara baktığımızda bölgenin dolduğunu, Hükümetimizin 5 bin metrekare daha kazandırıp 2. etap çalışmalarıyla 25 firmanın daha hizmet vereceğini biliyoruz. Bölgemize ve ülkemize yapılan yatırım beraberinde gelen üretim ve istihdam hamleleri bizi mutlu ediyor. Geçtiğimiz haftalarda da AK Parti Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan, Çanakkale Valimiz İlhami Aktaş ve AK Parti İl Başkanımız ve geniş bir heyetle bölgemizi ziyaret ederek TSO ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan ve yönetimiyle bir toplantı gerçekleştirmiştik. Bölgemizin ve Biga`mızın her geçen gün daha da kalkınması ve gelişmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kıymetli yöneticilerimize, bölgemize katkılarından ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Firma yetkilileri de ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yavru yaban hayvanları Çanakkale’de emin ellerde Doğada yolunu kaybeden canlılara DKMP’den anne şefkati
YEREL HABERLER Yavru yaban hayvanları Çanakkale’de emin ...
Çanakkale Boğazı’nda 1 haftada 198 metreküp müsilaj toplandı Çanakkale Boğazı’nda müsilaj temizliği 7’nci gününde devam ediyor
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı’nda 1 haftada 198 metreküp müsilaj ...
Çanakkale´de 198 metreküp müsilaj toplandı
YEREL HABERLER Çanakkale´de 198 metreküp müsilaj toplandı
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
YEREL HABERLER Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Çanakkale’de Jandarma teşkilatının 182’inci yılı törenle kutlandı
YEREL HABERLER Çanakkale’de Jandarma teşkilatının 182’inci yılı ...
AK Parti’li Makas’tan acılı aileye taziye ziyareti
YEREL HABERLER AK Parti’li Makas’tan acılı aileye taziye ziyareti
Çanakkale’de Mayıs ayında 437 konut satıldı
YEREL HABERLER Çanakkale’de Mayıs ayında 437 konut satıldı
Çanakkale Boğazı’nda müsilaj kabusu sürüyor
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı’nda müsilaj kabusu sürüyor
Çanakkale Boğazı´nda deniz salyası yoğunluğu/Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı´nda deniz salyası yoğunluğu/Ek ...
Çanakkale Boğazı´nda deniz salyası yoğunluğu / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı´nda deniz salyası yoğunluğu / Ek ...
Çanakkale Boğazı´nda deniz salyası yoğunluğu
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı´nda deniz salyası yoğunluğu