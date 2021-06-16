Fransız savaş gemisi, Çanakkale Boğazı´ndan geçti

Cemhan ŞENNedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Fransız Donanması'na ait 'ALIZE' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden saat 07.55'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Fransız Donanması'na ait, A645 borda numaralı savaş gemisi 'ALIZE', saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki `Dur Yolcu´ yazısı önünden geçen Fransız savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemiye, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botlarıyla eşlik edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN
2021-06-16 09:31:07
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