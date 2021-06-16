Fransız savaş gemisi, Çanakkale Boğazı´ndan geçti

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cemhan ŞENNedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Fransız Donanması'na ait 'ALIZE' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 07.55'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Fransız Donanması'na ait, A645 borda numaralı savaş gemisi 'ALIZE', saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki `Dur Yolcu´ yazısı önünden geçen Fransız savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemiye, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botlarıyla eşlik edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN

2021-06-16 09:31:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.