Çanakkale'de 50 uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, son 1 ayda düzenlenen 50 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 69 şüpheliden 11´i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik son 1 ayda 50 operasyon düzenledi. Operasyonlarda; 620 gram metamfetamin, 200 gram bonzai, 385 gram esrar, 230 gram bonzai ham maddesi, 215 gram skunk, 30 gram kokain, 7 gram eroin, 51 kök kenevir bitkisi, 39 sentetik ecza, 3 tabanca, 2 hassas terazi, 1 kılıç, 28 mermi ve kenevir yetiştirmede kullanılan çok sayıda düzenek ele geçirildi. Operasyonlarda 69 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerden 44´ü, emniyetteki işlemlerinin ardından, 8´i savcılıktaki ifadelerinin ardından 6´sı ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 şüpheli ise mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez
2021-06-17 09:58:32
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