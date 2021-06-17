Çanakkale'de 50 uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de 50 uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

DHA

Çanakkale'de 50 uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, son 1 ayda düzenlenen 50 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 69 şüpheliden 11´i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik son 1 ayda 50 operasyon düzenledi. Operasyonlarda; 620 gram metamfetamin, 200 gram bonzai, 385 gram esrar, 230 gram bonzai ham maddesi, 215 gram skunk, 30 gram kokain, 7 gram eroin, 51 kök kenevir bitkisi, 39 sentetik ecza, 3 tabanca, 2 hassas terazi, 1 kılıç, 28 mermi ve kenevir yetiştirmede kullanılan çok sayıda düzenek ele geçirildi. Operasyonlarda 69 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerden 44´ü, emniyetteki işlemlerinin ardından, 8´i savcılıktaki ifadelerinin ardından 6´sı ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 şüpheli ise mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez
2021-06-17 09:58:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Biga Belediyesi’ne anlamlı bağış
YEREL HABERLER Biga Belediyesi’ne anlamlı bağış
Çanakkale’de 2 gündür etkili olan yağmur, müsilajı kısmen temizledi Çanakkale’de 8 günde 243 metreküp müsilaj toplandı
YEREL HABERLER Çanakkale’de 2 gündür etkili olan yağmur, müsilajı ...
Fransız savaş gemisi, Çanakkale Boğazı´ndan geçti
YEREL HABERLER Fransız savaş gemisi, Çanakkale Boğazı´ndan geçti
Türkiye’deki 35 milyonuncu Covid-19 aşısı Çanakkale’de yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye’deki 35 milyonuncu Covid-19 aşısı ...
Tarihî şehitliğin bakımını çilek tarlası işçileri yapıyor
YEREL HABERLER Tarihî şehitliğin bakımını çilek tarlası işçileri ...
Başkan Erdoğan, OSB ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan, OSB ziyaretlerine devam ediyor
Yavru yaban hayvanları Çanakkale’de emin ellerde Doğada yolunu kaybeden canlılara DKMP’den anne şefkati
YEREL HABERLER Yavru yaban hayvanları Çanakkale’de emin ...