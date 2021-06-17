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1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilk tabliye bloğun montajı yapıldı

DHA

1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilk tabliye bloğun montajı yapıldı


Burak GEZENMustafa SUİÇMEZOrhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)1915 ÇANAKKALE Köprüsü'nün yolunu oluşturacak her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarından ilkinin montajı, boğazın Asya yakasındaki Lapseki ilçesinde bulunan yaklaşım viyadüğüne yapıldı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatların montajının tamamlanmasının ardından köprünün yolunu oluşturacak tabliye bloklarının montajına bugün itibari ile başlandı. İlk tabliye bloğu, Singapur bayraklı 'Asian Hercules-III' isimli yüzer vinç yardımıyla, Çanakkale Boğazı'nın Asya yakasındaki Lapseki ilçesinde yapımı tamamlanan 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğünün ucuna yerleştirildi. Gelibolu yakasında bulunan 365 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğünün ucuna ise ilk tabliye bloğu montajı birkaç gün içerisinde yapılacak. Köprünün yolunu oluşturacak tabliye bloklarının montajı yaz sonuna kadar tamamlanmış olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye bloğu oluşturacak. 
DÜNYANIN EN BÜYÜK ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK
1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metre olacak. Gidiş-geliş 3 şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.
18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK
1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü ile 6 dakikada geçilebilecek.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ
2021-06-17 11:25:48

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