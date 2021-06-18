Çanakkale’de çifte gökkuşağı manzarası

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Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyü ile Hurma köyü arasındaki ormanlık alan üzerinde oluşan muhteşem çifte gökkuşağı manzarası görenleri büyüledi.

Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyü ve Hurma köylerine önceki gün akşam saatlerine doğru yağan sağanak yağmurun ardından havanın açması ile Asar Tepe üzerinde 10 dakika süre boyunca oluşan çifte gökkuşağı manzarası görenleri kendisine hayran bıraktı.

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