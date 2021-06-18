Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı´ndan geçti

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Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı´ndan geçen Rus Donanması'na ait 121 borda numaralı `Moskova´ ile 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemileri Ege Denizi´ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 16.45 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması´na ait 121 borda numaralı `Moskova´ ile 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemileri, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra, saat 18.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki `Dur Yolcu´ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri, Ege Denizi´ne doğru yol aldı. Rus savaş gemilerine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Cemhan ŞEN

2021-06-18 19:00:05



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