İskenderoğlu, muhtarların taleplerini dinledi

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çan’da Muhtarlar Derneğini ziyaret etti. Muhtarların taleplerini dinleyen İskenderoğlu, Çanakkale Milletvekili ve Grup Başkanvekili Bülent Turan’la birlikte Çanakkale ve tüm ilçelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalıştıklarını söyledi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili İskenderoğlu, Çan’da köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlar Derneğinde köylerden gelen muhtarlarla buluşan İskenderoğlu, istek ve talepleri dinledi. Çan ilçesine çok değer verdiklerini söyleyen İskenderoğlu, “Köylerimiz için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çanakkale’ye her gelişimizde Çan ilçemizi ziyaret etmeye çalışıyoruz. Ziyaretlerimize köylerimizi de ekliyoruz. Aslında bütün talepleri, istekleri şikâyetleri biliyoruz. Gönül ister ki tüm köylerimizin ihtiyaçları tamamlanmış olsun. Elimizden geldiği kadar Çanakkale Milletvekili ve Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan’la birlikte buna çabalıyoruz. Her bir vatandaşımızın muhtarımızın kimin bizden bir talebi isteği olursa onu yerine getirmek için bütün gücümüzle uğraşıyoruz” dedi.

Köy muhtarlarının özellikle sulama taleplerini dinleyen İskenderoğlu, “Geçtiğimiz zaman içerisinde ciddi bir kuraklık yaşadık. Sulama ve gölet projelerimizle en azami şekilde bu zorlukla mücadele ediyoruz. Tüm projelerimiz hayata geçtiğinde daha az olumsuz etkilenmiş olacağız. Sulama konusunu ve projeleri çok önemsiyoruz. Ben özellikle kapalı sistem sulama konusunu çok önemsiyorum. Çünkü bizim, suyu hiç ziyan etmeden tarlalarımızla buluşturmamız lazım. Bir yandan sulama sistemlerimizi hayata geçiriyoruz. Bir yandan da yeni projeler başlatıyoruz. Sulama projelerimizin takibi konusunda da bakanlık ile sürekli görüşme hâlindeyiz. Hazırlanan projelerimizi bir an önce yatırım programına aldırıp eksiklik olan yerlerde gölet sulama sistemlerini tamamlamayı istiyoruz. İktidara geldiğimizden beri birçok baraj ve gölet projesini tamamlayarak hayata geçirdik. Bu konuda bakanlığımız da çok disiplinli bir şekilde çalışıyor. Biz temel atıp bırakmak istemiyoruz. Başladığımız işi zamanında veya daha erken bitiren insanımızın hizmetine sunan bir iktidarız” diye konuştu.

Köy muhtarlarının hastanelere ulaşım konusundaki taleplerini de dinleyen İskenderoğlu, “Daha önce Çanakkale’mizde sadece üç tane ambulans vardı. Şu anda 50’nin üzerinde ambulansımız var. Türkiye’deki 16 hava ambulansından birisi Çanakkale’mizde. Bunların hepsi sizlerin hizmetinde. Geçtiğimiz iki senede sağlığın ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gördük. Buralara yapılan yatırımların ne kadar kıymetli olduğunu gördük. İnşallah bundan sonra bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamayacağız” şeklinde konuştu.

