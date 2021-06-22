AK Parti’li Turan: “Çanakkale’de yatırım yapılmayan tek köy kalmayacak”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gökçeada’da bu yıl içerisinde yapılacak olan KÖYDES projelerinin müjdesini verdi.

Yatırımların ve hizmetlerin pandemi koşullarında da hız kesmediğinin altını çizen Turan: “Türkiye’nin en büyük adası Gökçeada’mıza yakışır şekilde yatırımlarımıza ve hizmetlerimize devam ediyoruz. Bununla birlikte KÖYDES projelerimiz ile köyde yaşayan hemşehrilerimize hizmet ve yatırımları getirme noktasında Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Köyde yaşayan hemşehrilerimiz bizim başımızın tacı. Çanakkale’de ulaşmayacağımız, yatırım yapmayacağımız tek köy dahi kalmayacak demiştik. Bu kapsamda 2021 yılında bitecek olan; Şirinköy Köyiçi 5 bin metrekare kilit parke yapımı, Tepeköy Köyiçi bin metrekare granit taş yapım işi, Dereköy Köyiçi bin metrekare granit taş yapım işi, Eşelek Köyü içme suyu şebekesinin yenilenmesi, Bademli Köyü içme suyu sondaj kuyusu açılması ve Uğurlu Köyü içme suyu isale yenilenmesi gibi işlerin yapımına başlanıyor. Bu ay içerisinde ihaleleri yapılacak projelerin yapımına en kısa sürede başlanılarak bu yıl içerisinde hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

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