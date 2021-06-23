Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda Kanlıdere Şehitliği için imzalar atıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında Kanlıdere Şehitliği'nin yapımı için işbirliği protokolü imzalandı.

Tarihin en kanlı savaşlarından biri olan ve Çanakkale destanının yazıldığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda, Balıkesirli vatandaşların en çok şehit verdiği Kanlıdere mevkiinde yapılacak olan şehitlik için Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Kilye Koyu’nda bulunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı hizmet binasında gerçekleştirilen imza törenine; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile Balıkesir ilçe belediye başkanları katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Restorasyon ve Yapı İşleri Grup Başkanı Gökhan Gümüşdağ tarafından proje sunumu gerçekleştirdi.

Sunum sonrası bir konuşma yapan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Biz onlar için hangi şehitliği yapsak, hangi anıtı diksek onlara olan borcumuzu asla ödeyemeyiz. Ama biz buradan; ‘Biz sizi unutmadık’ diyoruz. Biz Balıkesirliler olarak sizlerle birlikte herkese bunu ilan ediyoruz. Burada her ilin, ilçenin, ailenin bir ferdi, parçası var. Çanakkale herkesin ortak değeridir. Hatta şuan Türkiye sınırları dışarısında olan Türkiye coğrafya dediğimi; Halep’ten, Kosova’dan, Balkanlar’dan bir sürü evlat buraya gelip şehit veya gazi olmuş. Çanakkale dendiği zaman herkesin birleştiği yer anlamına gelir. Balıkesirliler de bunu yaptı. Herkes birleşti. Balıkesir birleşti ve geldi; böyle güzel bir iş ortaya çıktı. Hala Çanakkale’de daha önce bilinmeyen şehitlikleri gerek haritadan, gerek askeri ceridelerden tespit ediyoruz. Hala bastığımız yerin altından bir şehit kabri, şehitlik çıkma ihtimali var. İşte Kanlıdere Şehitliği de onlardan biri. Adı üstüne Kanlıdere şehitliği. O Çanakkale hengamesinde en yoğun çarpışmanın yaşandığı, tabiri caiz ise gırtlak gırtlağa, göğüs göğüse çarpışmaların yaşandığı, kan gövdeyi götürdüğü muharebe alanlarından bir tanesi bu mekan. Balıkesir şehitlerinde en fazla olduğu yer. Böyle bir yer tespit ettik. Bir hilal uğruna toprağa düşen civan mertlerin, toprağa düştükleri hilalin gölgesinde gölgelensinler diye, gelenler bir Fatiha okusun diye, saygı duruşunda bulunsun diye, bu topraklar nasıl vatan yapıldı, nasıl cumhuriyete kavuştu, nasıl bizim oldu ve bizim kaldı düşünsünler diye doğallığa en az müdahale ederek, orijinalliğini bozmadan böyle bir proje ortaya çıktı" dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay ise, “Biz Kuvayi Milliye şehri olarak Balıkesir olarak başta şehitlerimizi unutmadığımızı, unutmayacağımızı 2019 ve 2024’te görev yapacak tüm Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri olarak Yücel Başkanımın başkanlığında bu kararı 56 ay önce aldık. Kanlıdere Şehitliği’nin protokolünü imzalamak için tüm Kuvayi Milliye şehri olarak bu işe baş koyduk" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından karşılıklı protokol imzaları atıldı. Atılan imzalarından ardından Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay ve beraberindeki heyet, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ni gezdi. Burada bulunan sergileri gezen heyet, daha sonra Kanlıdere mevkiine gelerek, şehitliğin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu ve şehitler için dualar okundu.

Son olarak Şehitler Abidesi’ne giden heyet, buradaki sembolik mezarlıklara karanfil bırakarak, dualar okudu. Etkinlik, Şehitler Abidesi önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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