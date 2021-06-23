Çan’da ilaçlama çalışmaları devam ediyor

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Çanakkale’nin Çan ilçesinde sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Çan Belediyesine bağlı ekipler, halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “İlaçlama çalışmalarına hız verdik. H. İbrahim Bodur caddesinde bulunan ağaçların ilaçlanması, çevre ve insan sağlığını rahatsız edici unsurlardan temizlenmesine yönelik çalışmalar ekiplerimiz tarafından yürütülmektedir” diyerek bilgi verdi.

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