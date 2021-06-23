Çanakkale'deki Kanlıdere Şehitliği ihya edilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'deki Kanlıdere Şehitliği ihya edilecek

DHA

Çanakkale'deki Kanlıdere Şehitliği ihya edilecek


Cemhan ŞENNedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası´ndaki Kanlıdere Şehitliği´nin ihyası için Tarihi Alan Başkanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, iş birliği protokolü imzaladı. Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Hangi şehitliği yapsak, hangi anıtı diksek şehitlere olan borcumuzu asla ödeyemeyiz" dedi.
Çanakkale Kara Savaşları´nda, Balıkesirlilerin en çok şehit verdiği yer olarak bilinen Kanlıdere mevkiindeki şehitlik, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ihya edilecek. Şehitliğin yapımı için Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Alan Başkanlığı binasında düzenlenen imza törenine; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Balıkesir´in ilçe belediye başkanları katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Restorasyon ve Yapı İşleri Grup Başkanı Gökhan Gümüşdağ tarafından proje hakkında sunum yapıldı.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale´nin herkesin ortak değeri olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Biz hangi şehitliği yapsak, hangi anıtı diksek, şehitlere olan borcumuzu asla ödeyemeyiz. Ama biz buradan, `Biz sizi unutmadık´ diyoruz. Balıkesirliler olarak sizlerle birlikte herkese bunu ilan ediyoruz. Burada her ilin, ilçenin, ailenin bir ferdi, parçası var. Çanakkale dendiği zaman, herkesin birleştiği yer anlamına gelir. Balıkesirliler de bunu yaptı, herkes birleşti. Balıkesir birleşti ve geldi; böyle güzel bir iş ortaya çıktı. Hala Çanakkale´de daha önce bilinmeyen şehitlikleri gerek haritadan gerek askeri kaynaklardan tespit ediyoruz. Hala bastığımız yerin altından bir şehit kabri, şehitlik çıkma ihtimali var. İşte Kanlıdere Şehitliği de onlardan biri. Adı üstüne Kanlıdere şehitliği. O Çanakkale hengamesinde en yoğun çarpışmanın yaşandığı, tabiri caiz ise gırtlak gırtlağa, göğüs göğse çarpışmaların yaşandığı, kan gövdeyi götürdüğü muharebe alanlarından bir tanesi bu mekan. Balıkesir şehitlerinin de en fazla olduğu yer. Böyle bir yer tespit ettik. Bir hilal uğruna toprağa düşen civanmertlerin, toprağa düştükleri hilalin gölgesinde gölgelenmeleri, ziyarete gelenlerin bir Fatiha okumaları ve saygı duruşunda bulunmaları için bu şehitliği ihya edeceğiz. Gelenlerin, bu toprakların nasıl vatan yapıldığını, nasıl Cumhuriyet'e kavuştuğumuzu düşünmeleri için şehitliğin doğallığına en az müdahaleyle, orijinalliğini bozmadan projemizi hayata geçireceğiz."
'BU İŞE BAŞ KOYDUK'
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay ise, "Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri olarak, Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz başkanlığında bu kararı 5-6 ay önce aldık. Kanlıdere Şehitliği´nin ihyası protokolünü imzalamak için tüm Kuvayı Milliye şehri olarak bu işe baş koyduk" diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Belediye Başkanvekili Yasin Sağay, Kanlıdere Şehitliği'nin ihyasına ilişkin iş birliği protokolünü imzaladı. Daha sonra Kaşdemir, Sağay ve beraberindekiler Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ni gezdi. Ardından Kanlıdere mevkiinde incelemelerde bulunduktan sonra şehitler için dua edip Şehitler Abidesi'ndeki sembolik mezarlara karanfil bırakarak Şehitler Abidesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN
2021-06-23 17:10:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çan’da ilaçlama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Çan’da ilaçlama çalışmaları devam ediyor
Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda Kanlıdere Şehitliği için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda Kanlıdere Şehitliği ...
AK Parti’li Turan: “Çanakkale’de yatırım yapılmayan tek köy kalmayacak”
YEREL HABERLER AK Parti’li Turan: “Çanakkale’de yatırım yapılmayan ...
Bozcaada'da "drone"lu müsilaj raporu 
YEREL HABERLER Bozcaada'da "drone"lu müsilaj raporu 
Başkan Makas, Kızılcahamam Kampına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Makas, Kızılcahamam Kampına katıldı
Bozcaadalı işletmecilerden 'denizlerimiz temiz' mesajı
YEREL HABERLER Bozcaadalı işletmecilerden 'denizlerimiz temiz' ...
Çanakkale traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Çanakkale traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İskenderoğlu, muhtarların taleplerini dinledi
YEREL HABERLER İskenderoğlu, muhtarların taleplerini dinledi
Çanakkale’de zirai atıkların toplanacağı konteynerler törenle dağıtıldı
YEREL HABERLER Çanakkale’de zirai atıkların toplanacağı konteynerler ...
Çanakkale'de otomobille çarpışan traktör ters döndü: 4 yaralı
YEREL HABERLER Çanakkale'de otomobille çarpışan traktör ters döndü: ...
Çanakkale'de zirai ilaç ambalaj atıkları konteynerlerde toplanacak
YEREL HABERLER Çanakkale'de zirai ilaç ambalaj atıkları ...
Çanakkale'de müsilajın deniz altındaki görüntüsü tedirgin etti
YEREL HABERLER Çanakkale'de müsilajın deniz altındaki görüntüsü ...
Prof. Dr. Yiğit: “Canlı avladığınız ya da tezgahlardaki balıkları tüketebilirsiniz” “Deniz filtrasyonu için boğazlarımız ve denizlerimizde ivedilikle midye tesisleri kurulmalı”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yiğit: “Canlı avladığınız ya da ...
Nurhan Damcıoğlu: Ben daha ölmedim, göreceksiniz
YEREL HABERLER Nurhan Damcıoğlu: Ben daha ölmedim, göreceksiniz