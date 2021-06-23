Çanakkale'deki Kanlıdere Şehitliği ihya edilecek



Cemhan ŞENNedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası´ndaki Kanlıdere Şehitliği´nin ihyası için Tarihi Alan Başkanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, iş birliği protokolü imzaladı. Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Hangi şehitliği yapsak, hangi anıtı diksek şehitlere olan borcumuzu asla ödeyemeyiz" dedi.

Çanakkale Kara Savaşları´nda, Balıkesirlilerin en çok şehit verdiği yer olarak bilinen Kanlıdere mevkiindeki şehitlik, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ihya edilecek. Şehitliğin yapımı için Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Alan Başkanlığı binasında düzenlenen imza törenine; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Balıkesir´in ilçe belediye başkanları katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Restorasyon ve Yapı İşleri Grup Başkanı Gökhan Gümüşdağ tarafından proje hakkında sunum yapıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale´nin herkesin ortak değeri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Biz hangi şehitliği yapsak, hangi anıtı diksek, şehitlere olan borcumuzu asla ödeyemeyiz. Ama biz buradan, `Biz sizi unutmadık´ diyoruz. Balıkesirliler olarak sizlerle birlikte herkese bunu ilan ediyoruz. Burada her ilin, ilçenin, ailenin bir ferdi, parçası var. Çanakkale dendiği zaman, herkesin birleştiği yer anlamına gelir. Balıkesirliler de bunu yaptı, herkes birleşti. Balıkesir birleşti ve geldi; böyle güzel bir iş ortaya çıktı. Hala Çanakkale´de daha önce bilinmeyen şehitlikleri gerek haritadan gerek askeri kaynaklardan tespit ediyoruz. Hala bastığımız yerin altından bir şehit kabri, şehitlik çıkma ihtimali var. İşte Kanlıdere Şehitliği de onlardan biri. Adı üstüne Kanlıdere şehitliği. O Çanakkale hengamesinde en yoğun çarpışmanın yaşandığı, tabiri caiz ise gırtlak gırtlağa, göğüs göğse çarpışmaların yaşandığı, kan gövdeyi götürdüğü muharebe alanlarından bir tanesi bu mekan. Balıkesir şehitlerinin de en fazla olduğu yer. Böyle bir yer tespit ettik. Bir hilal uğruna toprağa düşen civanmertlerin, toprağa düştükleri hilalin gölgesinde gölgelenmeleri, ziyarete gelenlerin bir Fatiha okumaları ve saygı duruşunda bulunmaları için bu şehitliği ihya edeceğiz. Gelenlerin, bu toprakların nasıl vatan yapıldığını, nasıl Cumhuriyet'e kavuştuğumuzu düşünmeleri için şehitliğin doğallığına en az müdahaleyle, orijinalliğini bozmadan projemizi hayata geçireceğiz."

'BU İŞE BAŞ KOYDUK'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay ise, "Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri olarak, Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz başkanlığında bu kararı 5-6 ay önce aldık. Kanlıdere Şehitliği´nin ihyası protokolünü imzalamak için tüm Kuvayı Milliye şehri olarak bu işe baş koyduk" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Belediye Başkanvekili Yasin Sağay, Kanlıdere Şehitliği'nin ihyasına ilişkin iş birliği protokolünü imzaladı. Daha sonra Kaşdemir, Sağay ve beraberindekiler Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ni gezdi. Ardından Kanlıdere mevkiinde incelemelerde bulunduktan sonra şehitler için dua edip Şehitler Abidesi'ndeki sembolik mezarlara karanfil bırakarak Şehitler Abidesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN

2021-06-23 17:10:11



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