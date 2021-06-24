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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Aktaş, Nilüfer Gölü ve Abdiağa trekking alanında

İHA

Vali Aktaş, Nilüfer Gölü ve Abdiağa trekking alanında

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Biga ilçe ziyaretinde Nilüfer Gölü ve Abdiağa Trekking parkurunda incelemelerde bulundu.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, bir dizi ziyaret ve çalışmalarda bulunmak üzere Biga ilçesine gelerek ilçenin turizm destinasyonları olan Kalafat Köyü’ndeki Nilüfer Gölü ve mesire alanı ile Abdiağa Köyü’ndeki Çağlayan Trekking parkurunda incelemeler yaptı. Biga Kaymakamı Mustafa Can ile Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’dan projeler hakkında bilgi alan Vali Aktaş, Biga’nın turizm potansiyelinin çok büyük olduğunu söyleyerek çalışmaları takdir etti.
Biga Kaymakamlığı, Biga Belediyesi ve Biga Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde yapılan Nilüfer Gölü ve Mesire Alanı projesinde; kamelyalar, çocuk oyun alanları ve yürüyüş terası çalışmaları sürerken, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş hem projeleri dinledi hem de Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen yöresel lezzetleri tattı.
Vali Aktaş daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Biga Belediyesi’nin Abdiağa Köyü’ndeki Çağlayan Trekking projesini yürüyüş yaparak inceledi. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, proje hakkında bilgi vererek bölgenin doğaseverler ve fotoğrafçılar tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi.
Biga’nın tarihi ve doğal güzellikleriyle birlikte turizm çalışmalarına büyük önem verdiğini söyleyen Başkan Erdoğan, “İlçemizi ziyaret eden Çanakkale Valimiz ile birlikte doğal güzelliklerimizde incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdik. Tarımı, hayvancılığı, sanayisi, turizmi, tarihi, kültürü ve deniziyle bölgenin Mezopotamya’sı olan Biga’mızda Nilüfer Gölümüze ve Abdiağa Çağlayan Trekking projemizi çok kıymetli buluyoruz. Doğaseverlerin yeni rotası haline gelecek trekking projemiz bölgemizin adeta saklı bir cenneti olarak duruyor. Doğa tutkunları için fevkalade bir alan olacak trekking projemiz bölgemize bambaşka bir hava katacak. Doğal yapıya uygun olarak kamelyalarımız bulunacak. Abdiağa mesire alanımızla uyum içerisinde bir projemiz olacak. Nilüfer Gölü ve mesire alanı projemiz de Biga Kaymakamlığımız ve Biga Orman İşletme Müdürlüğümüz ile birlikte ilerliyor. Alanda kamelya, yürüyüş terası, oyun grubu ve diğer çalışmalar sürüyor. Gölümüz eşsiz bir güzelliğe sahip ve turizme kazandırılmasıyla cazibe merkezi haline geliyor. Projemiz tamamlandığında göle gelen ziyaretçiler meşeliğin altında dinlenebilecek, piknik yapabilecek. Çevresine yapılan ahşap yollar sayesinde göl 360 derece gezilebilecek. Ziyaretçiler nilüfer çiçeklerini izleme fırsatı bulabilecek. Özellikle pandemi döneminde insanların doğaya yönelmesi ve sokağa çıkma kısıtlamalarının tamamıyla kalkmasıyla her iki doğal güzelliğimize de ziyaretçi akını bekliyoruz” dedi.

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