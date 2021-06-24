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Zehirlenen 30'a yakın sokak hayvanı telef oldu; hayvanseverler tepki gösterdi

DHA

Zehirlenen 30'a yakın sokak hayvanı telef oldu; hayvanseverler tepki gösterdi


İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki bir parkta zehirlenen 30'a yakın köpek ve kedi telef oldu. Duruma tepki gösteren hayvanseverler, sorumluların bulunmasını istedi.
Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesi Çamlık Caddesi'ndeki bir parkta pazartesi günü vatandaşlar, 30´a yakın köpek ve kedi ölüsüyle karşılaştı. İhbar üzerine parka gelen belediye ekipleri, sokak hayvanlarının zehirlendiğini tespit etti. Durumu tepki gösteren hayvanseverler, bölgede daha önce de hayvan ölümlerinin yaşandığını ifade edip sorumlularının bulunmasını istedi.
Büyük bir alana zehir bırakılarak hayvanların topluca katledildiğini söyleyen Feryal Baran, "Hepimizin gönüllüsü olduğu, asla sahipsiz olmayan sokak canlarımız, kedi ve köpeklerimizin, acıların en büyüğüyle, iç organları parçalanarak ve can çekişerek ölmelerine sebep olundu. Son zamanlarda en büyük hayvan katliamı Çanakkale´nin Ayvacık ilçesinde olmuştur. Bundan evvel de oluyordu. 7 Nisan´da da Panayır bölgesinde 10´a yakın canımız zehirlenerek öldürülmüştü. Canlarımızın faillerinin bulunmasını istiyorum. Zira 25´e yakın mobese kamerası, hatta 360 derece dönen kameralar var" dedi.
Sorumluların bulunmasını isteyen Baran, "Bu kadar geniş bir alana zehir saçmak, toplum sağlığını hiçe saymaktır. Burada çoluk çocuğumuz geziyor. Hadi hayvanları saymıyorlar diyelim, onlar da zehirlenebilirler. 30 sokak hayvanı zehirlenerek ölmüş" diye konuştu.
BAŞAR'IN EVCİL KÖPEĞİ BAL DA ZEHİRLENDİ
Sokak hayvanlarının yanında kendi köpeğinin de aynı bölgede zehirlenerek telef olduğunu belirten Gizem Çelik Başar ise, "21 Haziran'da Çanakkale´nin Ayvacık ilçesinde yapılan sokak hayvanları katliamında benim de evcil köpeğim 'Bal' canından oldu. Balla beraber sokakta gezindikten sonra eve geldik. Bal burada titremeye başladı. Bunu gördüğüm zaman bir gariplik olduğunu hissettim ve hemen veterineri aradım. Veteriner bölgede toplu zehirlenme olduğunu söyledi. Bal´ın da zehirli yiyecekten yemiş olabileceğini belirtti. Bana da, 'ağzına su ve tuz ver' dedi. Sonra kendisi de geldi ancak köpeğimi kurtaramadık" ifadelerini kullandı.
Ayvacık Belediyesi´nden yapılan açıklamada ise, "Yaşanan bu üzücü olayın sorumlularının bulunması için gerekli çalışmalar güvenlik güçleri ve ilgili kurumlarca müşterek bir şekilde yürütülmektedir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ
2021-06-24 12:19:38

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