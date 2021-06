Binali Yıldırım: Tünelin sonunda ışık gözüktü

Burak GEZENCemhan ŞENNedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından İçdaş Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Tacettin Aslan´a, girişimcilik alanında verilen fahri doktora payesi töreninde konuştu. Yıldırım, 16 aydır süren pandemi sürecinde artık tünelin sonunda ışığın gözüktüğünü söyledi.

ÇOMÜ Senatosu, ülke sanayisinin ve ekonomisinin gelişimine, kültür varlıklarının ülke turizmine kazandırılmasına, enerji verimliliğine, proses etkinliğine, çevre duyarlılığına ve teknoloji kullanımına sağladığı katkılardan dolayı İçdaş kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Tacettin Aslan´a, girişimcilik alanında fahri doktora payesi verildi. ÇOMÜ İçdaş Kongre Merkezi´nde düzenlenen törene, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, İçdaş yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başladı. ÇOMÜ tanıtım filminin gösterimi ardından, müzik dinletisi sunuldu. İş insanı Tacettin Aslan´ın hayatını anlatan 'Emanet' isimli film izletildi.

Törende konuşan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, "Sayın Tacettin Aslan'ın, ülkemize, şehitler diyarı Çanakkale´ye, üniversitemize yaptığı hizmetleri saymakla bitirmek mümkün değildir. Böyle örnek bir şahsiyete bizim de yapabileceğimiz ancak fahri doktora payesi verebilmekti. Bugün sanayinin timsali örnek şahsiyete fahri doktora vermenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Ardından konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise "Türkiye´nin en önemli ihracat derecesi yapan firmalarından bir tanesi, Çanakkale´mizin en çok ihracat yapan, en büyük şirketlerden bir tanesi İçdaş'ın Kurucu Başkanı, çok kıymetli Tacettin Aslan Beyefendiye bugün üniversitemizin mensubiyeti anlamında törenine katılıyoruz. Tacettin Aslan beye hayatında başarılar diliyorum. Şimdiye kadar üniversitemiz başta olmak üzere Çanakkale´mizin tüm ilçelerindeki tüm hatıralar; okullar, yurtlar için çok teşekkür ediyorum. Kendisine bu yatırımcı, yardımsever kimliğinin tüm imkanı olan hemşerilerimize örnek olmasını diliyoruz" diye konuştu.

'ŞEHİR HASTANELERİ YÜZÜNDEN ÇOK ELEŞTİRİLDİK, SOPA YEDİK'

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Çanakkale'ye iktidarları döneminde yaptıkları yatırımlardan bahsetti. Yaptıkları ulaşım yatırımlarıyla, 2002 öncesi ulaşılması güç olan Çanakkale'ye artık kolay ulaşılabildiğini söyledi. Şehir hastaneleriyle ilgili haksız yere eleştirildiklerine dikkat çeken Binali Yıldırım, "Yaşadığımız bu salgın, bilişim alt yapısıyla şehir hastanelerinin ne kadar büyük bir vizyon olduğunu, büyük bir ihtiyaç olduğunu ortaya koydu. Haksız yere şehir hastaneleri yüzünden çok eleştirildik, sopa yedik. Ama iyi ki de Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla bunlar hayata geçmiş. Bugün şehir hastaneleri sayesinde yoğun bakımlarda başka ülkelerdeki gibi perişanlık yaşamadık. Bütün hastalarımız yoğun bakım yataklarına eriştiler, tedavileri en yüksek standartlarda gerçekleşti. Bir kez daha şehir hastanelerinin ne kadar insan için, sağlığı için önemli olduğu bu vesileyle anlaşıldı. Osmanlı Devleti´ni kurarken Şeyh Edebali'nin dediği gibi; `İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın´ düsturu boşuna söylenmedi. Bunun, asırlar geçse de değeri artarak devam ediyor. İnsan işin merkezinde olmayan hiçbir iş, faaliyet sonunda mutluluk getirmez, ülkeye katma değer getirmez. Bugün fahri doktora unvanı tevcih edeceğimiz Tacettin Bey adeta yakın tarihimizin yaşayan bir şahididir. 1932 yılında dünyaya gelmiş, 2´nci Dünya Savaşı´nı karşılamış ve 1950´den bu tarafa da ülkemizin yaşadığı badireleri bir bir tecrübe ederek, bugünlere gelmiş. Tornacılıktan, Türkiye´nin büyük bir grubuna, ihracatıyla, üretimiyle ülkemize değer katan bir şirket haline gelmiş. Kendisine ve bütün aile bireylerine bu vesileyle şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimiz adına, Çanakkale´miz adına yaptıklarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

'TÜNELİN SONUNDA IŞIK GÖZÜKTÜ'

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, koronavirüs pandemisinde tünelin ucunun göründüğünü de belirterek, "16 aydır hem dünyayı hem ülkemizi kasıp kavuran bir hastalıkla, salgınla mücadele ediyoruz. Buradan öyle ümit ediyorum, öyle inanıyorum ki; tünelin sonunda ışık gözüktü. Tabii ki bitmedi. Ama en azından umutlar yeşermeye başladı. Hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında aldığı son kararla bir daha normalleşme yönünde adımların atıldığını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte kısıtlamalar yerine her bir vatandaşımızın, her birimizin kendi güvenlik çemberini oluşturmak gibi bir görevi var. Artık kendi irademizle koruma çemberi oluşturacağız. Nerede risk görüyorsak, orada tedbiri artıracağız. Nerede daha az risk görüyorsak orada daha fazla sosyalleşeceğiz. Böylece hayatı durdurmadan, ekonomiyi durdurmadan normal hayata adım adım ilerleyeceğiz. Çünkü yaz geldi. İnsanların tatil ihtiyacı var, turistler gelecek, içeride dışarıda hareketliliğe ihtiyaç var. İkisi arasında tedbirlerle, normal yaşam arasındaki dengeyi de kısıtlamalara müracaat etmeden kendi tedbirlerimizle sağlayıp yeni bir aşamaya geçmiş olacağız" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN VİDEOLU MESAJ

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fahri doktora tevcih törenine gönderdiği video mesaj izletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacettin Aslan´a girişimcilik alanında takdim edilen fahri doktora unvanının hayırlı olmasını dileğinde bulunarak, "Tacettin Aslan Bey, vatanına ve milletine hizmeti ibadet mesabesinde görmüş Türkiye'nin ve Çanakkale'nin kalkınması için çaba harcamış, hayırseverliğiyle insanımızın gönlünde taht kurmuş, her bakımdan müstesna bir şahsiyettir. İçdaş gibi bir dünya devini ülkemize kazandıran Tacettin Aslan, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarına verdiği güçlü destekle de nitelikli insan havuzumuzun gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Nitekim bugün, iş ve ticaret hayatımızın farklı alanlarında Tacettin Aslan Bey'in yetişmesine vesile olduğu birçok başarılı yönetici, mühendis ve girişimciye rastlıyoruz. Aynı şekilde Tacettin Bey'in desteğiyle yaptırılan okullardan mezun olan binlerce insanımız, ülkemize ve milletimize hizmet ediyor" dedi.

Konuşların ardından AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat tarafından iş insanı Tacettin Aslan'a cübbesi giydirildi. Üniversitenin rozeti takılarak kimlik kartı verildi. Binali Yıldırım, Tacettin Aslan´a Fahri Doktora Beraatını verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da Tacettin Aslan´a hediyeler takdim etti.

'MEMLEKETİMİZİN GELİŞİP KALKINMASI ADINA ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERDİK'

Tören sonunda konuşan iş insanı Tacettin Aslan ise "Öncelikle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, teveccüh gösterip bu merasime katılan herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi arz ediyorum. Bizler memleketimizin gelişip kalkınması adına elimizden gelen gayreti sarf etmeye çalıştık, çok şükür rabbimizin de yardımı ile güzel işlere imza attık, ömrümüz boyu daima veren el olmaya gayret ettik. Gelecek nesillerimizin eğitimli bireyler olarak yetişmesi adına sofrada bizim de tuzumuz bulunsun istedik. Bilirsiniz marifet iltifata tabidir derler, şahsıma yapılan bu iltifat benim için büyük bir onur vesilesidir. Bu vesile ile şahsım adına düzenlenen bu merasime iştirak eden başta Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye, Sayın Binali Yıldırım´a, Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Bülent Turan Beye, Sayın Valimize, adıma fahri doktora unvanını layık gören, başta rektörümüz olmak üzere üniversitemizin akademik kuruluna, ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi arz ediyorum" dedi.

Tören, Tacettin Aslan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin açılışı için kurdelenin kesilmesiyle sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN

2021-06-24 19:14:31



