Çanakkale'de fırtına ve sağanak etkili oldu



Cemhan ŞEN-Doğan ZELOVA/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE kent merkezi ile Gelibolu ile Lapseki ilçelerinde sağanak ve poyraz etkili oldu.

Birkaç gündür lodos ile bunaltıcı sıcağın etkili olduğu kentte, öğle saatlerinde hava aniden değişti. Rüzgarın şiddeti artarak poyraza döndü. Kent merkezi ile Gelibolu ve Lapseki ilçelerinde etkili olan kısa süreli poyraz, yerini sağanağa bıraktı. Çanakkale Boğazı´nda yağış nedeniyle görüş mesafesi düştü. Fırtınaya denizde yakalanan bir balıkçı teknesi ise, dalgalarla boğuşurken zor anlar yaşadı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN-Doğan ZELOVA

2021-06-26 15:15:32



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