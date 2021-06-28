İngiltere devletine ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Doğu Akdeniz bu özelliğiyle de cezbediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen 'Eddystone' isimli İngildere devletine ait gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemide askeri araçların olduğu görüldü.

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 09.30 sıralarında giriş yapan, İngiltere devletine ait 'Eddystone' adlı gemi, saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen gemi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu´nu dönerek, Marmara Denizi´ne yol aldı. Gemide askeri araçların olduğu görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN

2021-06-28 13:49:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.