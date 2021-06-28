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İpek YAVAŞ/AYVACIK, (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Ergün Ayanoğlu (46), serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

Çamkalabak´ın Çamiçi Mahallesi´nde yaşayan Ergün Ayanoğlu, dün saat 19.00 sıralarında Karaburun Mahallesi'nden geçen Tabaklar Deresi´nde koyunlarını yıkadı, ardından da serinlemek için suya girdi. Ancak Ayanoğlu, suda batıp çıkmaya başladı. Yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirirken, çığlıklar üzerine gelen köylüler, suya girip Ayanoğlu´nu çıkardı.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ergün Ayanoğlu´nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Ayanoğlu´nun cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2021-06-28 14:13:12



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