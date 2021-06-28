Ayvacık Köylere Hizmet Götürme Birliğinde seçim heyecanı

Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinde bir yıl süre ile görev yapacak İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarların seçimi yapıldı.

Ayvacık Belediye Konferans Salonu'nda yapılan seçimde konuşan Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, ilçede yapılan yatırım ve çalışmalar sırasında köy muhtarları ve İl Genel Meclisi üyeleriyle birlikte güzel bir ekip çalışması yapılarak köylerin birçok ihtiyacının giderildiğini söyledi. Konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimde encümen üyeliklerine İl Genel Meclisi üyeleri Turan Tumay ve Nizamettin Akça, muhtar üyeliklerine ise Mustafa Kaygın ve Vahdet Kozak seçildi.

54 oy kullanılan seçimde 42 oy geçerli sayıldı. Seçim sonrasında Turan Tumay 29, Nizamettin Akça ise 24 oy aldı. Seçime daha önce katılmayacağını açıklayan İGM üyesi Şerafettin Alkan ise 3 oy aldı. 1 yıl süreyle görev alacak köy muhtarları seçiminde ise Mustafa Kaygın 25 oy, Vahdet Kozak 24 oy, Süleyman Çelik ise 23 oy aldı.

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