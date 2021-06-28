Ayvacık-Tuzla yolu 13 kilometre beton yol olacak

Ayvacık’ta vatandaşların yoğun olarak kullandığı AyvacıkTuzla grup yolunun 13 kilometrelik kısmı beton yol olacak.

ÇamköyTuzla köyü arasındaki yolda başlayan asfaltlama çalışmalarında Ayvacık'a kadar olan yol 9 kilometre beton yol olmuştu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ise AyvacıkAhmetler köy sapağı olan 13 kilometrelik yol ise yapılamamıştı. AK Parti İlçe Başkanı Nazmi Tok, kalan 13 kilometrelik yolun KÖYDES yatırımları arasına girdiğini belirtti. Tok, AyvacıkTuzla yolunun kalan 13 kilometrelik kısmının asfaltlama çalışmalarının 1 hafta içerisinde başlayacağının belirtti.

Köy yolunun kullanan sürücülerin artık rahat bir nefes alacağını ifade eden Tok, “İlçemizde bu yolu kullanan binlerce vatandaşımız bulunuyor. Daha önce bu yolda beton yol çalışması yapmıştık. 13 kilometrelik bir yolumuz daha kalmıştı. Daha önce biz sözümüzü verdik. Kalan yolumuz da beton yol olacak ve çalışmalar da bir hafta zarfında başlayacak. Ayvacık halkımıza hayırlı olsun. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’a, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu’na teşekkür ederim. Hizmetlerimize aralıksız devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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