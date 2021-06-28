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Çanakkale’de son 92 yılın en sıcak Haziran ayı Sıcaktan bunalan vatandaşlar, çareyi müsilajın olmadığı Assos bölgesinde denize girmekte buluyor

İHA

Çanakkale’de son 92 yılın en sıcak Haziran ayı Sıcaktan bunalan vatandaşlar, çareyi müsilajın olmadığı Assos bölgesinde denize girmekte buluyor

Çanakkale’de, son 92 yılın hava tahmini ölçümlerinde en yüksek Haziran ayı sıcaklığı 37,2 derece olarak kaydedildi.
Çanakkale ve ilçelerinde yaklaşık 15 gündür kademeli olarak artış gösteren hava sıcaklıkları Haziran ayının sonlarında zirve yaptı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar çareyi plajlara gelerek, müsilajın (deniz salyası) olmadığı bölgelerde denize girerek serinlemekte buluyor.
Meteoroloji Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, kentte dün yapılan ölçümlerde, 92 yıllık gözlem tarihinin en yüksek Haziran ayı sıcaklığının 37,2 derece olduğu belirtildi. Çanakkale’de, daha önceki en yüksek hava sıcaklığı, 36.8 derece ile 24 Haziran 2007 tarihinde kaydedilmişti.
Ocak ayından bu yana Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı ve Kuzey Ege’de görülen müsilaj nedeniyle denize girmeye tereddüt eden vatandaşların tercihi Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos bölgesi oldu.

“Assos’ta şuan da müsilaj yok”
Temiz, geniş ve serin sularıyla vatandaşların ilgi odağı olan Assos’un Kadırga Koyu’na İstanbul’dan tatile geldiğini belirten Hikmet Ertaş, “Assos’un suyunun biraz daha soğuk, ikliminin de serin olduğunu söylediler. Bunaltan sıcaktan kendimizi buraya attık. Hava gerçekten çok sıcak. Ama Assos’un Güney’e, Akdeniz’e göre daha iyi bir iklimi var. Bu durum da pandemiden kaçmak isteyenleri buraya çekebilir. Bu kadar sıcak olmasını beklemiyordum açıkçası. Bizim için zaten önemli olan deniz ve kum. O da burada mevcut. Buraya gelirken Çanakkale Boğazı’nda müsilaj görüntüsü vardı, izledik. Bozcaada’da da görüldüğü söyleniyor ama burada henüz bir şey göremedik. Assos müsilajın uğramadığı bir yer olmuş. Umuyorum hiçbir yerde olmaz. Çünkü bütün sene vatandaşlar zaten yazı bekliyordu. Üstüne bir de müsilaj sorunu çıkarsa kötü olur. Ama Assos’ta şuanda bir şey yok, Assos temiz” dedi.

“Denizimiz tertemiz, insanlar düşünmeden keyifle gelebilir”
Kadırga Koyu'ndaki Pedasos Altınel Otelin Halkla İlişkiler Sorumlusu Aysun Kırtaş ise, Assos bölgesinde sezona güzel başladıklarını, ancak 1 Temmuz sonrasında çok daha hareketli olacağını belirtti. Kırtaş, "Hava fazlasıyla sıcak ama Çanakkale’nin en güzel tarafı denizinin serin olması. Hatta deniz aslında geçen senelere göre bir miktar daha ısınmış durumda ama gündüz terledikten sonra Assos’un serin sularına atılmak güzel, keyifli. Müsilaj ile ilgili hiçbir sorunumuz yok. Denizimiz tertemiz zaten. İnsanlarımız düşünmeden keyifle gelebilirler" diye konuştu.
“Denize girerek serinliyoruz”
Bora Ateren, “ Assos’a tatile geldim, yaklaşık bir haftadır buradayım. Gerçekten burası harika bir yer. Müsilaj konusunu biliyorsunuz son zamanlarda büyük bir problem oldu. Buraya gelmemesi gerçekten çok hoş. Burada her şey yolunda, deniz de harika. Havalarda iyice ısındı, denize girerek serinliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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