Biga Belediyesi kreş öğrencileri kep attı

Biga Belediyesi Özel Biga Belediyesi Hamdi Gençoğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Özel Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri mezuniyet töreni düzenleyerek kep attı.

Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen mezuniyet törenine Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve eşi Feride Erdoğan, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci, kreş müdürleri ve öğretmenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlarken, konuşmaların ardından öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu. 38 öğrenci kep atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşarken, Başkan Erdoğan pasta keserek tüm öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Törende konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Yavrularımızın mezuniyet programına hoş geldiniz. Bugün hem mutluyuz hem hüzünlüyüz. Malum pandemi döneminden dolayı geçen yıl mezuniyet törenlerimizi yapamadık ve bir araya gelemedik. Bu programları, renkli salonları hepimiz çok özlemiştik. İnşallah bundan sonra daha da dikkat ederek normal hayatımıza dönmeyi ümit ediyoruz. 38 yavrumuzun mezuniyetini hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Onlar okul öncesi eğitimlerini aldılar ve inşallah ilkokul birinci sınıfta eğitim öğretim hayatına başlayacak. Ben tüm yavrularımıza eğitim öğretim hayatlarında başarılar diliyorum. Kıymetli velilerimize eğitime göstermiş olduğunuz hassasiyet ve vermiş olduğunuz emekten dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim. En büyük teşekkür ise kreş müdürlerimize, öğretmenlerimize ve onlara annelik yapan tüm çalışanlarımıza. Onlar en kıymetlilerimize, yavrularımıza kendi evlerindeki gibi sevgi ve saygı duygularını yaşattılar. Çocuklarımızın bahtı açık olsun, Rabbim acılarını göstermesin” dedi.

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