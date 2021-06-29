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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Assos’taki kaçak yapının 'Yapı Kayıt Belgesi' iptal edildi

İHA

Assos’taki kaçak yapının 'Yapı Kayıt Belgesi' iptal edildi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos köyü Sazlıaltı mevkiinde, Halk TV’nin Sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Orman Bölge Müdürlüğünden kiraladığı ve içerisindeki mevcut yapıyı yıkarak yerine yenisini yaptığı iddia edilen lüks restoran ve beach clubın Yapı Kayıt Belgesi iptal edildi.

Konuya ilişkin Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan ve ilgili idarelerce 27.05.2021 tarihinde mühürlenerek durdurulan yapı için yapılan değerlendirmeler sonucunda; yapının 3621 Sayılı Kıyı Kanunu Kapsamında İlk 50. Metrede olması (Mevcut Haliyle Yapılaşmanın Mümkün Olmadığı Alan), 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 2. Derece Doğal Sit Alanı'nda kalması sebepleriyle aykırılık teşkil ettiği, ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Maddesi kapsamında drone görüntüleri ve uydu görüntüleri üzerinden yapılan incelemelerde söz konusu yeni yapıya ait yapı kayıt belgesinin bulunmadığı ve aynı noktada daha önce bulunan eski yapıya ait yapı kayıt belgesinin bulunduğu ve bu yapının ilgilisi tarafından yıkılarak mevcut yeni yapının yapıldığı ( Söz konusu yeni yapı kıyıda ve ilk 50 metrede kalmaktadır.) tespit edilmiş olup Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonumuzca eski yapıya ait yapı kayıt belgesi iptal edilmiş olup söz konusu yeni yapının kaldırılması için ilgili idare bilgilendirilmiştir ve yapı kayıt belgesi değerlendirme komisyonu kararı kapsamında hukuki işlemler başlatılmıştır. Ayrıca bahse konu alandaki iskele ile ilgili Müdürlüğümüz arşivinde yapılan incelemelerde herhangi bir izin talebi olmadığı tespit edilmiş olup kaçak iskele ile ilgili tutanak tutularak ilgili idarelere gerekli işlemlerin yapılması için gönderilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden geçtiğimiz aylarda 20 yıllığına kaçak yapının yer aldığı alanı kiraladı. İddiaya göre, burada mevcut olan eski yapıyı yıkarak yerine kıyı kenar çizgisini ihlal edilip, kaçak olarak lüks bir restoran ve beach club yapan Mahiroğlu’nun işletmesi 27 Mayıs tarihinde İl Özel İdaresi yetkililerince mühürlenmişti. Ancak mührün sökülerek restoran ve beach clubtaki faaliyetlerin devam edildiği öne sürüldü. Geçtiğimiz Cumartesi günü sezon açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, CHP Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP’li milletvekilleri, CHP'li belediye başkanı katılmıştı.

İkinci derece sit alanı
Assos köyü Sazlıaltı mevkiinde işletmenin, yapı kayıt belgesinin kullanılarak yeni restoran yapıldığı fakat bu belgenin tadilat hakkı olmadığı belirtildi. İkinci derece doğal sit alanı olan arazide büyük bir değişim gerçekleştirildiği, yapı kayıt belgesine aykırı bir çalışma yapıldığı için buradaki ruhsatsız binanın yıkılacağı bildirildi. İl Özel İdaresi, yapı kayıt belgesinin iptalinin ardından, kaçak yapının mührünün kırılarak tekrar yapıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacak ve sürecin ardından yıkım kararı için çalışmalar başlatılacak.

CHP Parti Meclisi Üyesi Tahsin Turhan da açılışa katıldı
CHP Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan da açılışa katılanlar arasında. Tarhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Genel Başkan Yardımcılarımız, PM Üyelerimiz ve milletvekili arkadaşlarımla birlikte Ayvacık Assos'ta Cafer Mahiroğlu'nun Select Et ve Balık Restaurant’ın açılışını gerçekleştirdik. Bölgeye ve çalışanlarına hayırlı uğurlu olmasını dileriz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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