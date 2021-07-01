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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale’de Kabotaj Bayramı kutlandı

İHA

Çanakkale’de Kabotaj Bayramı kutlandı

Çanakkale’de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 95'inci yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen ilk tören, saat 09.15'te Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Çanakkale Liman Başkan Vekili Cüneyt Aydemir’in Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Çanakkale Liman Başkan Vekili Cüneyt Aydemir, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’de çok önemli olan Kabotaj Kanunu'nun 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Kabotajın bir devletin kendi limanları arasında yük ve yolcu taşıma hakkı olduğunu ifade eden Aydemir, "1935 yılından itibaren kutlamaya başladığımız Kabotaj Bayramı 2007 yılından itibaren Denizcilik Müsteşarlığı tarafından alınan bir kararla, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Denize dönen her yüzün ve her gönlün bu ülke için kazanç olması için Denizcilik ve Kabotaj Bayramını, bütün halkımızla birlikte kutlamalıyız” dedi.
Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen törenin ardından Çanakkale Boğazındaki törene geçildi. Protokol üyeleri ‘Alınteri8’ isimli feribot ile denize açıldı. Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait römorkörler ile havaya su sıkılıp boğazda görsel şölen gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, deniz şehitleri anısına da boğaza çelenk bıraktı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı botları da kutlamalara eşlik etti.
Düzenlenen törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanvekili İrfan Mutluay, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Ercan Oran, Kıyı Emniyeti Çanakkale Müdürü Kaptan Oğün Çevik ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenler kapsamında dalgıçlar tarafından, Yat Limanı'nda da sualtı temizliği yapıldı.

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