Çanakkale'de kaçak sigara operasyonuna 1 gözaltı

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Lapseki ilçesinde polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Lapseki ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 7 bin 720 adet doldurma sigara, 35 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Lapseki ÇANAKKALE, (DHA)

2021-07-01 14:44:35



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