Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, 1430 Haziran tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 64 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik 14-30 Haziran tarihleri arasında 55 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 60 gram bonzai, 35 gram esrar, 32 sentetik ecza, 7 ecstasy, 6 kenevir bitkisi, 3 gram eroin, 2 tüfek, 2 hassas terazi ve bin 940 TL ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 59 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Öte yandan, İsmetpaşa Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, silah ve tüfek kullanarak güvenlik tehlikesi oluşturma, çalıntı malları saklama ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle 5 şüpheli hakkında da yasal işlem gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden, haklarında arama kararı bulunan 2 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-07-01 15:01:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.