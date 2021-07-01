Geçen yıl balıklarla yüzdüğü bölgede müsilajın neden olduğu tahribatı görüntüledi



Burak GEZENCemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE´de su altı tutkunu Muzaffer Mut (75), geçen yıl balıklarla yüzüp akvaryumu andıran görüntüler çektiği Dardanos mevkisinde bu sene müsilajın verdiği zararı görüntülemenin üzüntüsünü yaşadı.

Kızıldeniz, Maldivler, Phuket gibi dünyanın önemli noktalarda dalışlar yapan emekli Ziraat Yüksek Mühendisi Muzaffer Mut, son yıllarda Çanakkale Boğazı´nda deniz tavşanlarını, deniz kaplumbağalarını, şakayıkları ve deniz yıldızlarını görüntüleyip, sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Dardanos sahillerinde geçen yıl balıklarla yüzen Muzaffer Mut, bu yıl aynı bölgede gerçekleştirdiği dalışta büyük hayal kırıklığı yaşadı. Mut, Çanakkale Boğazı´nda 4 aydır etkili olan müsilajın su altındaki tahribatını görüntüledi. Ölü bir şehri andıran manzarayla karşılaşan Muzaffer Mut, müsilajın balıkların beslenme kaynağı olan deniz bitkilerini kapladığını gördü.

'DENİZ BU SENE S.O.S. VERMEYE BAŞLADI'

Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden kontrol şube müdürü olarak 2000 yılında emekli olan Muzaffer Mut, "Denize girdiğim zaman tamamen hayal kırıklığına uğradım. Geçen sene güzellikleri çektiğim deniz gitmiş, yerine sanki ölü bir deniz ortaya çıkmış. Aradığım o balıklar, şakayıklar, denizyıldızları, deniz kaplumbağaları ve deniz dibinde yaşayan bütün canlılar yok olmuş. Bu kabahat bizim, insanlarımızın. Denizin hiç kirlenmeyeceğini zannettik. Ama deniz dayanamadı. Deniz bu sene artık S.O.S. vermeye başladı. Biz bunu geç de olsak anladık. Denizin için tamamen ölü" dedi.

Hayal kırıklığına uğradığını belirten Muzaffer Mut, "Geçen senelerde eriştelerin, deniz yosunlarının üzerinde büyük bir balık topluluğu vardı. Onlarla beraber yüzüyordum, pırıl pırıl denizde balıkları takip ediyordum. Bu sene de bu görüntüleri göreceğimizi zannettim. Bu umutla denize girdim. Maalesef sadece balık değil, erişteleri, deniz yosunlarını, deniz bitkilerini de göremedim. Hepsi müsilajla kaplanmış. Hayal kırıklığına uğradım. Ölü bir denizi, şehri andıran manzarayla karşılaştım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Cemhan ŞEN

2021-07-01 16:03:44



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