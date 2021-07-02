Kaymakam Göktaş’tan hayırlı olsun ziyareti

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Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Orman İşletme Müdürlüğü görevine başlayan Mehmet Akkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çan Orman İşletme Müdürlüğünde görev süresi dolan Mehmet Akkan, Yenice Orman İşletme Müdürlüğünde yeni görevine başladı. Göreve başlayan Müdür Mehmet Akkan’a, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Kaymakam Göktaş, Akkan’a yeni görevinde başarılar ve kolaylıklar diledi.

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