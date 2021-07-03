Kazdağları’nın soğuk sularında alabalık yetiştiriyorlar

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyünde faaliyette bulunan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Kazdağları’nda bulunan Ayazma Deresi’nin soğuk sularında kırmızı benekli alabalık yetiştirerek gelir elde ediyor.

Evciler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Alabalık Üretim Tesisleri Sorumlusu Mustafa Taşkın, “Kazdağları’nın eteklerinde, Evciler Kooperatifi adına burada alabalık yetiştiriyoruz. Bu balıklarımız gördüğünüz gibi daha yavru. 3 çeşit balık yetiştiriyoruz. Bunlar; kırmızı benekli, albino ve gökkuşağı cinsi alabalık. Yetiştirdiğimiz alabalıklar bize gelen müşterilerimize yetmiyor. Yurt içinden gelen talepleri karşılayamıyoruz, sadece yakın yerlere balık verebiliyoruz” dedi.



Yılda 40 ton üretim yapılıyor

Tesislerde yıllık 40 ton alabalık yetiştirdiklerini söyleyen Evciler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Bekir Bekiret, “Alabalık tesislerimizin yanında bulunan lokantamızda müşterilerimize ucuz alabalık yeme imkanı sunuyoruz” diye konuştu.

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