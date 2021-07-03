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Çanakkale’de tatilcilerin feribot çilesi başladı Kilitbahir köyünde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

İHA

Çanakkale’de tatilcilerin feribot çilesi başladı Kilitbahir köyünde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Marmara ile Trakya’dan Çanakkale ve Ege Bölgesi'ne gelen tatilciler, 2 kilometrelik feribot kuyruğu oluşturdu. Sıcak havada uzun araç kuyruklarında bunalan vatandaşlar, çareyi gölge alanlarda bekleyerek geçirdi.

Çanakkale’de, dün akşam saatlerinden itibaren başlayan feribot yoğunluğu bugün de devam etti. Otomobilleriyle Marmara ve Trakya Bölgesi'nden Ege ile Akdeniz’e Bölgesi'ne gitmek isteyen tatilciler, Çanakkale’nin Gelibolu, Eceabat ilçesi ve Kilitbahir köyünde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kilitbahir köyünden, Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında feribotla taşımacılık yapan GESTAŞ A.Ş. feribotuyla Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçmek isteyen vatandaşlar, yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Kilitbahir köyündeki feribot kuyruğu, Çamburnu mevkiine kadar uzadı. Bunaltıcı sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyen bazı vatandaşlar, çareyi araçlarından çıkarak gölge alanlarda beklemekte buldu.

“1 saattir kuyruktayız”
Edirne’den Çanakkale’ye geldiğini belirten Nafize Yılmaz, “Sıcakta bu feribot kuyruğunu beklemek çok sıkıcı. 1 saattir kuyruktayız. Eceabat’ta şansımızı denedik orada da çok kuyruk vardı. Buranın biraz daha akıcı olabileceğini düşünerek buraya geldik ama aynı manzara ile karşılaştık” dedi.

“Fransa’dan 4 bin kilometre yol geldim”
Ailesiyle birlikte Fransa’dan Çanakkale’deki halasını ziyaret için 4 bin kilometre yol geldiğini belirten Cuma Arslan, “Yaklaşık 45 dakikadır kuyruk bekliyoruz feribot için. 4 bin kilometre yol geldik, şu yarım saatte gördüğümüz saygısızlık kadar bir şey görmedik. Çok saygısız bir milletiz öyle söyleyeyim. Ben tüm yol boyunca sıramı tek tek bekleyerek gelirken, kimsenin hakkına geçmezken burada neden böyle bir şey oluyor” diye konuştu. 18 Mart 2022 tarihinde hizmete açılması beklenen 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili de açıklamalarda bulunan Arslan, “Köprünün yapılması süper bir şey. İsterse havadan yapsınlar, havadan da geçeriz. Bizim için değişen hiçbir şey yok. Nerede hızlı olursa oradan gideriz. Köprüyü onaylıyoruz tabii ki en azından şu rezilliği çekmeyiz" dedi.

Feribotlar doldur boşalt sistemiyle çalışıyor
Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş.’ye ait feribotlar, saatsiz olarak çalışmaya başladı. ÇanakkaleEceabat hattında 2, ÇanakkaleKilitbahir hattında 4, LapsekiGelibolu hattında ise 7 feribot doldur boşalt sistemiyle çalışıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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