Ezine'de çöplükte yangın; havadan ve karadan müdahale ediliyor

Erol GÜNGÖRDÜ-Fatih DALDAL/EZİNE (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde çöplükte yangın çıktı. Yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 13.00 sıralarında Ezine ilçesindeki çöplükte henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Alevlere Çanakkale, Bayramiç ve Çan orman işletme müdürlüklerinden ekipler karadan, 3 helikopter de havadan müdahale etti. 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer, 5 teknik personel, 3 yangın söndürme helikopteri, 3 hizmet aracı, 3 trayler, 2 itfaiye olmak üzere toplam 62 personelle söndürme çalışmaları devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ezine Erol GÜNGÖRDÜ-Fatih DALDAL
2021-07-04 16:06:02
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.