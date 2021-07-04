Ezine'de çöplükte yangın; havadan ve karadan müdahale ediliyor



Erol GÜNGÖRDÜ-Fatih DALDAL/EZİNE (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde çöplükte yangın çıktı. Yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Ezine ilçesindeki çöplükte henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Alevlere Çanakkale, Bayramiç ve Çan orman işletme müdürlüklerinden ekipler karadan, 3 helikopter de havadan müdahale etti. 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer, 5 teknik personel, 3 yangın söndürme helikopteri, 3 hizmet aracı, 3 trayler, 2 itfaiye olmak üzere toplam 62 personelle söndürme çalışmaları devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ezine Erol GÜNGÖRDÜ-Fatih DALDAL

2021-07-04 16:06:02



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