Bozcada'da normalleşmede tatilci yoğunluğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozcada'da normalleşmede tatilci yoğunluğu

DHA

Bozcada'da normalleşmede tatilci yoğunluğu


Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin turizm cenneti Bozcaada ilçesi, 1 Temmuz'da başlayan normalleşme ile birlikte tatilcilerin akınına uğradı. Otellerde doluluk oranının yüzde 80'lerde olduğu Bozcaada'da tatilciler sabah denizde, akşam restoranlarda, gece ise kafe ve barlarda vakit geçiriyor.
Koronavirüs ile mücadelede 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme adımları atılmaya başlandı. Normalleşme sonrasındaki ilk pazar gününde Türkiye´nin önemli turizm merkezlerinden Bozcaada'ya yoğun tatilci akışı oldu. Sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından ada sokakları ile sahiller doldu, yetkililer otellerdeki doluluk oranının yüzde 80'e kadar ulaştığını söyledi.
İşletmeci Fahri Bulut, normalleşme adımlarının ardından Bozcaada'ya olan ilginin arttığını belirterek, "Misafirlerimizi ağırlamaya başladık. İlgiden memnunuz. Bunun yanında müsilajdan dolayı geçen günlerde bir sıkıntı yaşamıştık. Şu an o da kalmadı. Denizlerimiz gayet temiz. Herkesi Bozcaada'ya bekliyoruz" diye konuştu.
Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz ise, "Normalleşme açıklamasıyla birlikte adamızda yoğunluk başlamıştı. Özellikle önümüzdeki haftadan itibaren ada geneli yüzde yüz doluluğa çıkıyor. Misafirlerimizin mağdur olmamaları için rezervasyonsuz gelmemelerini önemle rica ediyoruz. Denizimizde de şu an endişe edilecek bir durum yok. Denizin durumunu günlük olarak derneğimizin Instagram hesabından paylaşıyoruz. Adamız yine eski günlerine geri döndü" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Serkan İLİK
2021-07-04 16:19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ezine'de çöplükte yangın; havadan ve karadan müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Ezine'de çöplükte yangın; havadan ve karadan müdahale ...
Helikopterler çöplük yangını için kalktı
YEREL HABERLER Helikopterler çöplük yangını için kalktı
Çanakkale’de tatilcilerin feribot çilesi başladı Kilitbahir köyünde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
YEREL HABERLER Çanakkale’de tatilcilerin feribot çilesi ...
Çanakkale'de feribot yoğunluğu
YEREL HABERLER Çanakkale'de feribot yoğunluğu
AK Parti’li Makas’tan eski başkanlara ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti’li Makas’tan eski başkanlara ziyaret
ÇOMÜ, Yükseköğretim İçin Erasmus Beyannamesi belgesini aldı
YEREL HABERLER ÇOMÜ, Yükseköğretim İçin Erasmus Beyannamesi ...
Kazdağları’nın soğuk sularında alabalık yetiştiriyorlar
YEREL HABERLER Kazdağları’nın soğuk sularında alabalık ...
Biga'da Mustafa Münip Efendi dualarla anıldı
YEREL HABERLER Biga'da Mustafa Münip Efendi dualarla anıldı
Assos'un güvenliği Atlı Jandarma Timlerine emanet
YEREL HABERLER Assos'un güvenliği Atlı Jandarma Timlerine emanet
Çanakkale'de İskele Meydanı'nda 'Aşı Uygulama Noktası' kuruldu
YEREL HABERLER Çanakkale'de İskele Meydanı'nda 'Aşı Uygulama ...
Çanakkale Valisi Aktaş, 3. doz aşısını aşı çadırında yaptırdı Çanakkale’de, Covid-19 ile mücadele kapsamında aşı çadırı kuruldu
YEREL HABERLER Çanakkale Valisi Aktaş, 3. doz aşısını aşı çadırında ...
İngiltere ve Hollanda savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçti
YEREL HABERLER İngiltere ve Hollanda savaş gemileri, Çanakkale ...
Başkan Makas’tan Assos’taki kaçak yapıya tepki
YEREL HABERLER Başkan Makas’tan Assos’taki kaçak yapıya tepki
Çanakkale'de ağaçtan düşen paçalı baykuş korumaya alındı
YEREL HABERLER Çanakkale'de ağaçtan düşen paçalı baykuş korumaya ...
Rusya'nın Kardeniz'de ateş açtığı İngiliz savaş gemisi ‘HMS Defender’ Çanakkale’de İngiliz ve Hollanda savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER Rusya'nın Kardeniz'de ateş açtığı İngiliz savaş ...
The fox, taken under protection a while ago in Canakkale is released into the wild
YEREL HABERLER The fox, taken under protection a while ago in ...
Çanakkale'de bir süre önce korumaya alınan tilki doğaya salındı
YEREL HABERLER Çanakkale'de bir süre önce korumaya alınan tilki ...
Çanakkale'de müsilaj deniz süpürgesiyle temizleniyor
YEREL HABERLER Çanakkale'de müsilaj deniz süpürgesiyle temizleniyor
Kaymakam Göktaş’tan hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Göktaş’tan hayırlı olsun ziyareti
Çan’da parklar yenilendi
YEREL HABERLER Çan’da parklar yenilendi
Assos’taki kaçak restoran ve plaj için yıkım kararı
YEREL HABERLER Assos’taki kaçak restoran ve plaj için yıkım kararı