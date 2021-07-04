Ezine'de çöplükte yangın; havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı (2)

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplükte çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alıdı. Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. ÇANAKKALE, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ezine ÇANAKKALE, (DHA)

2021-07-04 19:46:52



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