Kıbrıs Gazisi Şahin son yolculuğuna uğurlandı

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Çanakkale’de yaşayan Kıbrıs Gazisi Selahattin Şahin, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum Gazi Selahattin Şahin için Kepez Yeni Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına; Vali İlhami Aktaş, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer, merhum Gazi Selahattin Şahin’in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs Gazisi Selahattin Şahin’in cenazesi düzenlenen törenin ardından Kalabaklı Köy Mezarlığına defnedildi.

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