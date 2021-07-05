Çanakkale’de araçlarında uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi tutuklandı

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Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Şüphelendikleri bir aracı durduran polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada 1 kiloya yakın metamfetamin, 15 gram sentetik cannabinoid ve kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Araçta bulunan O.Ö. (31), M.K. (19) ve N.A. (30) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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