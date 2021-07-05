Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

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Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonunda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda durdurulan otomobilde yapılan aramada yarım kilodan fazla metamfetamin, 15 gram sentetik cannabinoid maddesi ve kuru sıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan O.Ö. (31), M.K. (19) ve N.A. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA

2021-07-05 20:52:30



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