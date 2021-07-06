İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait P-42 borda numaralı 'Rayo' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 07.50'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemisi P-42 borda numaralı 'Rayo', saat 09.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu´nu dönerek, Marmara Denizi´ne yol aldı. Gemiye, boğaz geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN

2021-07-06 10:02:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.