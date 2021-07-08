Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı´ndan geçti

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Cemhan ŞENNedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı´ndan geçen, Rus Donanması´na ait savaş gemileri 'Kondopoga' ile 'Alexander Otrakovsky', Ege Denizi´ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 10.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait, 027 borda numaralı 'Kondopoga' ile 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' adlı savaş gemileri, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki `Dur Yolcu´ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri, Ege Denizi´ne doğru yol aldı. Rus savaş gemilerine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botlarıyla eşlik edildi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN

2021-07-08 13:03:24



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