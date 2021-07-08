Deniz Harp Okulu öğrencileri Çanakkale Şehitlerini selamladı

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ÇANAKKALE, (DHA)DENİZ Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencileri, TCG Bayraktar ile Çanakkale Boğazı´ndan geçerken, Çanakkale Şehitlerini selamladı.

TCG Bayraktar ile uygulamalı deniz eğitimlerine devam eden Deniz Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencileri Çanakkale Boğazı´ndan geçerken, Şehitler Abidesi´nde Çanakkale şehitlerini selamladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Deniz Harp Okulu 3´üncü sınıf öğrencilerimiz, TCG Bayraktar ile uygulamalı deniz eğitimlerine devam ediyor. Genç Bahriyeliler, eğitimler esnasında Çanakkale Şehitlerimizi selamladı. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-07-08 19:59:39



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