Minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesinde minibüsün karşı yönden gelen kamyona çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Nusratlı rampalarında meydana geldi. Çanakkale´den Balıkesir´in Edremit ilçesi yönüne giden Hakan Çetinkaya (39) yönetimindeki 10 AEH 087 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Necmi Benli yönetimindeki 50 DY 382 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü Hakan Çetinkaya öldü, yanındaki Halil Eskici (54) yaralandı.

Halil Eskici, çağırılan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2021-07-09 12:32:39



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