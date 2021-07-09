Takla atan otomobildeki baba- oğul yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü ile oğlu yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Çanakkale´nin Ayvacık ilçesi istikametinden bölgenin tatil merkezi Assos´a gitmekte olan Koray Demirtaş yönetimindeki 34 UH 3343 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Koray Demirtaş ile otomobildeki oğlu Emir Demirtaş yaralandı. Yaralı babaoğul, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2021-07-09 19:36:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.