Yunan unsurlarının ittiği 43 göçmenin kurtarılma anı kamerada

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında geçen günlerde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 43 kaçak göçmenin Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarılma anı kameralara yansıdı.
Ayvacık ilçesi açıklarında yaşanan olay, 5 Temmuz günü saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Ekipler, lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 43 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenlerin lastik bottan Sahil Güvenlik botuna alınmaları ve Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilme anları kameralara yansıdı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık ÇANAKKALE, (DHA)
2021-07-12 11:33:41
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.