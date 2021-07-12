Yunan unsurlarının ittiği 43 göçmenin kurtarılma anı kamerada

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında geçen günlerde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 43 kaçak göçmenin Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarılma anı kameralara yansıdı.

Ayvacık ilçesi açıklarında yaşanan olay, 5 Temmuz günü saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Ekipler, lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 43 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenlerin lastik bottan Sahil Güvenlik botuna alınmaları ve Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilme anları kameralara yansıdı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık ÇANAKKALE, (DHA)

2021-07-12 11:33:41



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