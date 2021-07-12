Çanakkale'de 8 bin adet yavru alabalık derelere salındı

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Çanakkale'de doğal alabalık üretimi ve suların balıklandırılması proje kapsamında Bayramiç Kazdağları mevkindeki derelere 8 bin adet yavru kırmızı benekli alabalık salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen 'Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması' projesi kapsamında daha önce bölgeden toplanan doğal anaçlardan üretilmiş olan 8 bin adet yavru kırmızı benekli alabalık Bayramiç Kazdağları mevkisine salındı.

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